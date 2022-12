NAISE SÕBER VÕI VAENLANE? Seksikoolitaja Epp Kärsin: „Vibraatori tihti kasutamine rikub tundlikkuse.“ Seksuoloog Kristina Birk-Vellemaa: „See on vale!“

Epp Kärsin rääkis novembri lõpus Õhtulehe saates „Roosa reporter“, et tema koolitusel on käinud väga palju naisi, kes on ennast vibraatoriga ära rikkunud. „Ka mehed on rääkinud lugusid oma kaaslastest. Et naine ei jõua lõpuni (orgasmini – toim.) ja siis võtab välja vibraatori, mis on sama võimas kui masin, millega teetöölised asfalti lõhuvad, ja teeb oma asja lõpuni,“ jagas Kärsin klientide kogemusi.