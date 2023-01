ETTEVAATUST, PÄRM! See toetab tervist, kuid need toidud võivad panna hoopis pärmseene vohama

Pärmid on pärmseentest koosnevad vedelad või tahked toiduained. Pärmseeni on väga erinevaid, neid on organismis alati ja need kuuluvad peensoole normaalsesse mikrofloorasse. Pärmseente arvukust ja kooslust hoiavad kontrolli all kasulikud bakterid. Mikroorganismide omavaheline suhe on õrnas tasakaalus ja kui pärmseen hakkab hõlmama kas suuremat või väiksemat osa, on see mõlemat pidi halb.