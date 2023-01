Kuldne viisik üleminekueas naisele: isegi täiusliku menüü korral peaks neid aineid juurde võtma

Vanuse edenedes hakkavad mõned keha biomarkerid paratamatult kasvama, nende hulgas põletiku- ja oksüdatiivse stressi näitajad. Eriti just naisi pole millegagi lohutada, sest neil juhtub see palju äkilisemalt kui meestel — oluline lävepakk on üleminekuiga.