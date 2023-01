„SEE ON ALATUSE TIPP!“ Petturid reklaamivad „imeravimit“ ka surnud kardioloogi pildiga

„Jah, see on tõesti tema,“ kinnitab ka dr Viigimaa. Eile Facebookis ette visanud reklaamil pole küll nime juures, aga dr Vahisalu nägu on ju paljudele tuttav. Aastakümneid arstina töötanud Vahisalu kirjutas ka raamatuid ja on andnud arvukalt intervjuusid. Isegi kui nime pole juures, lisab usaldust valge kittel, arstikabineti taust ja doktori väärikas iga – see ju ongi petturite eesmärk, et suunata inimest mingit kahtlast ainet ostma.