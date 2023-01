Pensionäride seas levivad suguhaigused

Inglismaa ja Walesi statistika teatel kasvas aastatel 2017–2019 klamüüdiasse ja gonorröasse nakatumine üle 65aastaste seas tervelt viiendiku võrra, vahendab Daily Mail. See oli kõigi vanuserühmade rekord. Eksperdid põhjendavad pensioniealiste nakatumise kasvu uue suundumusega: üha enam pensioniealisi leiab abielulahutuse või lesestumise järel uue seksuaalpartneri. Kuid tervishoiuametnikud on mures: suguhaiguste arstid vanguvad niigi suure töökoorma all.