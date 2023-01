VILJATUSARSTIDE LAHKHELI | Ehrenberg: munarakke tuleks annetada põhimõtteliselt tasuta! Sõritsa: mis mõtet on maksmist piirata?

Kas munarakkude annetamise eest tohib ikka maksta 800 eurot ja rohkemgi? Ühe viljatusravi pakkuva kliiniku juht Andrei Sõritsa nendib, et ikka raha on see, mis annetajaid motiveerib. Teise kliiniku direktori Aivar Ehrenbergi meelest on see aga ebaeetiline ja annetada võiks sootuks tasuta.