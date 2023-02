DR VASSILJEVI NÕUANNE | Mis on südame funktsionaalsed häired?

„Olen 61a naine, ei joo, ei suitseta ega kannata liigsete kilode all, viibin palju värskes õhus, samme koguneb 8000 ringi päevas. Minu probleem on südame vahelöögid, olen neid tundnud juba 25. eluaastast alates. Vanasti vaid õhtuti enne magamaminemist, nüüd juba kohe hommikul ärgates. Enesetunne on halb – pearinglus ja jõuetus. Vererõhk ja pulsisagedus on samas normaalsed. Käisin kardioloogi vastuvõtul, tehti igasuguseid uuringuid, mis midagi ei tuvastanud. 25selt sain diagnoosiks „südame funktsionaalsed häired“, nüüd öeldi vaid, et võtku panangiini. Minu 41aastane tütar on täpselt sama asjaga hädas. Järelikult ealiste iseärasuste hulka ei saa seda probleemi liigitada?“