DR VASSILJEVI NÕUANNE |Kumb on tervislikum – greip või viigimari?

Eks nad head ole mõlemad. Greibis on vitamiine, eriti C-vitamiini, ja orgaanilisi happeid, mis on head seedimisele. Greip niisama kasuliku puuviljana on mõru süüa, aga hea lisada näiteks toorsalatile, ja greibimahlast on abi alahappesusega gastriidi korral.