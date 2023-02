KÜÜRUS JA NUTIKAELAGA PÕLVKOND? „Neil on ju pead-pilgud maas, justkui oleks giljotiini all käinud!“

Nutiajastu on kaasa toonud küürakil ja kägaras noored, kelle pilk on kleepunud mobiiltelefonile. „Tänapäeval ei saa noormeeste puhul kasutada sünonüümi noorsandid, sest nad on reaalselt sandid! Südame ajab pahaks, kuidas nad püüdlevad lõppeesmärgini, et lõug täielikult rinnale toetada!“ kurdab kahe väikelapse isa Heinrich nutikaelaga noorukite üle.