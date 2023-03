Kanasupp või puljong? Söö neid toite, mis toetavad organismi viirushaiguse ajal!

Et organism suunab nakatumise korral kõik vajalikud ressursid haigusetekitaja hävitamiseks, hakatakse haigestumise korral tootma suurel hulgal T-Lümfotsüüte (makrofaagid, neutrofiilid). „Seedimine on sel ajal organismi jaoks teisejärguline, sest toitainete lõhustamine on väga energiakulukas. Seetõttu tuleks haigena vältida raskesti seeditavat toitu,“ selgitab Benu apteegi proviisor Margot Lehari.