KÜÜSLAUK, PEET, KURKUM: söö rohkem toite, mis parandavad vereringet!

Järgmine kord, kui lähed toidupoodi, vaata hoolikalt, mida korvi paned! Muidugi tuleb ka liikuda, piisavalt vedelikku juua, hoida kehakaal normis ja mitte suitsetada.



Cayenne'i pipar

See erkpunane tulise maitsega pipar teeb midagi enamat, kui lihtsalt maitsestab toitu. Tänu ühendile nimega kapsaitsiin aitab Cayenne'i pipar veresoontel hästi töötada, säilitades nende elastsuse. Cayenne'i pipart peetakse kasulikuks nii veresoontele kui ka vererõhule. See sisaldab ka rohkelt C- ja B-vitamiini ja teisi kasulikke aineid.