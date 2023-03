HAIGESTUMINE ON TÕUSUTEEL | Milleks on võimeline hirmuäratav streptokokk, mis põhjustas Soomes väikse lapse surma?

Soomes suri streptokokk A põhjustatud haigusesse nelja-aastane tüdruk. Mis hirmuäratav bakter see on, mis on viimastel kuudel võtnud maailmas elu kümnetelt lastelt? Bakter on tegelikult laialt levinud ja võib põhjustada paljusid haigusi. „Sõltuvalt missuguse haigusega on tegemist, on ka haiguse prognoos – see võib olla iseparanev või hästi ravitav haigus, aga ka väga raske sepsis, mille suremus on 20–25%,“ selgitab mikrobioloog ja viroloog Irja Lutsar.