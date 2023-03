MIS VIIS BEETHOVENI HAUDA? Eesti teadlase osalusel analüüsiti helilooja juukseid, mis paljastas seni teadmata terviseprobleeme

Ajakirjas Current Biology avaldatud uurimus näitab, et Beethoveni viimasest seitsmest eluaastast pärineva viie juuksesalgu DNA kuulub ühele ja samale inimesele, kellel on Kesk- või Lääne-Euroopa geneetiline päritolu, mis on kooskõlas helilooja dokumenteeritud põlvnemisega.