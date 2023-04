DR VASSILJEVI NÕUANNE | Miks igemed veritsevad ja suust tuleb halba lõhna?

See on krooniline igemepõletik ehk parodontiit. Esineb nii noortel kui vanadel. Vanemas eas on põhjuseks sidekoe ealised muutused, aga noorematel organismi üldise vastupanuvõime nõrgenemine kas kroonilise haiguse või vitamiinipuuduse, kuid sagedamini üleväsimuse ja kestva närvipinge tagajärjel. Suitsetamine on soodustavaks teguriks.