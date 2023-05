AASTAID VINTSUTUSI KURNAVATE TERVISEHÄDADEGA | „See on meeskonnatöö, et olen elus!“

Helena Orle (58) on kümnel viimasel aastal läbi elanud nii palju katsumusi, et tundub uskumatu, kuidas ta on suutnud sellest kõigest eluga välja tulla. Ja veelgi enam — säilitanud elurõõmu ja huumorimeele. Pikalt vaevava kroonilise väsimuse taga peidavad end kõhuvalud, võitlus hea- ja halvaloomulise kasvajaga ning keemiaravi tõttu üles öelnud neerud.