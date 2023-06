30 KILO KERGEM! Mees sulas talvega veerandi võrra väiksemaks

Tallinna tehnikaülikooli turunduse dotsent Oliver Parts kuuleb viimasel ajal tihti oma kolleegidelt komplimenti, et ta on justkui ära sulanud. Mees ise ütleb, et ta on endast õhu välja lasknud. Põhjus on silmanähtav – ta on kaheksa kuuga kaotanud oma kehakaalust neljandiku.