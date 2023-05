SILMAPIIRIL PAISTAB SÜGAV MIINUS: kui tervishoidu ei tule lisaraha, siis võib vaid unistada lühikestest ravijärjekordadest

Me kõik tahame saada head arstiabi ja pääseda kiiresti arsti juurde. Aga kui tervishoiu rahastamisega ei võeta midagi ette, siis võib see unistuseks jääda. 2025. aastal on tervisekassa eelarve prognoositav puudujääk 167,3 miljonit eurot ja lisarahata hakkab puudujääk aasta-aastalt aina kiiremini kasvama.