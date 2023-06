Tervise Arengu Instituut: surmaga lõppenud üledooside arv on tõusuteel

„2022. aastal on narkootikumide üledoosist põhjustatud surmajuhtude arv võrreldes eelnevate aastatega hüppeliselt tõusnud. Suur osa surmajuhtudest on seotud sünteetiliste opioididega, täpsemalt nitaseenide ainerühmaga, ning tõusis ka karfentanüüliga seotud surmade arv. Enamik üledooside surmadest on põhjustatud mitme narkootilise ja psühhotroopse aine kombinatsioonist,“ selgitas TAI uimastite ja sõltuvuse keskuse juht Aljona Kurbatova.