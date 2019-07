TERVIS | Kas eluohtlikku reaktsiooni putukahammustusele on võimalik ennetada? 

"Seda, kas tekib eluohtlik allergiline reaktsioon või mitte, ei ole võimalik kuidagi ette ennustada. Samuti ei pruugi see tekkida pärast esimest nõelamist, vaid näiteks peale teist või kolmandat," selgitab Tartu kiirabi kiirabiõde Maris Jõesaar ja lisab, et kui inimene on allergiline, tekib anafülaktiline reaktsioon minutite jooksul. Esmasteks tunnusteks on Jõesaare sõnul sügelev urtikaaria (nõgeslööve), enamasti ülekeha, huuled ja keel lähevad paiste ning tekib hingamisraskus. "Sellisel juhul tuleb kiiresti kiirabi kutsuda, kuna ilma ravimiteta ei ole võimalik olukorda lahendada."



Esmaabivahendiks adrenaliinisüst

Samuti ei saa Jõesaare sõnul öelda, et näiteks lapsed või vanurid oleks n-ö riskigrupiks. "Pigem on ohtlikumad piirkonnad kael, nägu ning suu limaskest, kuna seal tekib limaskesta turse ning hingamisraskus kiiremini," toob ta välja pigem piirkonna, kuhu nõelamisel on anafülaktiline šokk kiirema kuluga. "Inimeste puhul, kellele on allergia teada, ei oma tähtsust, kuhu piirkonda nad nõelata saavad ning reaktsioon toimub igal juhul," selgitab Jõesaar.



"Kui inimene on oma allergiast mesilas- või herilasmürgile teadlik, võiks koju varuda EpiPeni. See on valmis kujul adrenaliinisüstal, millega saab esmase ravimiannuse endale ise manustada. Kindlasti tuleb kutsuda ka kiirabi," juhendab kiirabiõde.



Putukamürkide allergiatest toob selguse

Olgugi et anafülaktilist šokki ette ennustada ei ole võimalik, on seda mis tahes kahtluse korral võimalik kindlaks teha putukamürkide allergiatesti abil, mis võimaldab tuvastada organismi soodumust toota antikehi herilase ja mesilase mürgi vastu. Vereanalüüs tuleks anda esimesel võimalusel (1–6 nädala jooksul) pärast nõelata saamist. Hiljem võivad antikehad juba verest kadunud olla ning herilase ja mesilase mürgi osas allergia esinemist tuvastada enam ei saa.