PATOLOOG KÕNELEB: viis asja, mida lahkamine paljastab sinu elustiili kohta

Kopsukahjustused ja vähk, mille põhjuseks on olnud suitsetamine, on näha juba palja silmaga. Mikroskoobi all võib kopsukoes näha kroonilist põletikku. Seda, kui lahkunu on aeg-ajalt tõmmanud paar sigaretti, siiski näha pole. Nende kopsudes, kes on elanud suurlinnas, võib leida süsinikuosakesi. Mustad kopsud, millega koolilapsi hirmutatakse, võib seega saada ka suurlinnas elades.Suitsetamine ei mõjuta muidugi ainult kopse, vaid suurendab ka teiste organite haigestumise riski.