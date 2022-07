TÄNA PÄEVITAN RINNAHOIDJATA! Millega peaksid arvestama, et endale mitte liiga teha

Parem, kui sa ei päevitaks topless kella 12 ja 16 vahel, mil päike on eriti intensiivne. Ilma rinnahoidjata päevitamise võiksid rihtida hommikusele või pärastlõunasele ajale. Võid ka valida sellise kübara, mis kaitseb nii nägu, kaela kui ka rindu.

Tähtis on end valmistada päevitamiseks ette nii seest- kui väljastpoolt. Kui sööd rohkem puu- ja juurvilju, pakub see nahale suuremat loomulikku kaitset, kuna need sisaldavad vitamiine A ja E ning karotenoide. Nahka kaitseb päiksepõletuse eest beetakaroteen. Hästi mõjub ka näiteks porgandi söömine.

Dekolteepiirkonna ja rindade nahk on eriti õrn ning vananeb kiiresti, kui sa selle eest eriti suure tähelepanuga ei hoolitse.

Kõik me teame, et nägu on vaja kreemitada, kuid iga päev peaks ka rindade nahka niisutama ja toitma, et parandada rindade naha elastsust. Võid kasutada ka spetsiaalseid rinnaseerumeid. Seegi valmistab rindu päevitamiseks paremini ette.

Kreemita rindu eriti hoolikalt päiksekaitsekreemiga, sest see piirkond pole päiksega nii harjunud nagu näiteks nägu. Kreemid on paremad kui spreid, sest spreid pihustakse sageli peale lohakalt, aga kreem tuleb korralikult nahale sisse hõõruda.

Pööra eriti suurt tähelepanu rinnanibudele. Selles piirkonnas on hea kasutada suurema päiksekaitsefaktoriga kreeme, isegi SPF 50 päiksekaitsekreeme. Kui kaitsed rinnanibusid, vähendad ka rinnavähi ohtu.

Kui oled rindadele siiski liigselt päikest saanud, mine jaheda duši alla või pane peale aaloegeeli.

Pärast päevitamist niisuta rindu eriti hoolikalt kreemiga. Nii on päevitus kaunim ja püsib kauem. Ja joo ka palju vett!