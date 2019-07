VERERÕHK TEEB MURET? 6 vähem tuntud seika kõrgest vererõhust

1. Kas saan oma elustiiliga mõjutada kõrget vererõhku?

Jah. Kõige olulisem on vähendada soola söömist, vältida ülekaalu ja liikuda. Keskmiselt vajab inimene viis grammi soola ööpäevas. On loodusrahvaid, kes kasutavad soola minimaalselt. Nende hulgas ei tunta kõrgvererõhutõbe. Ka alkoholiga liialdamine tõstab vererõhku.

Foto: Pexels





2. Kui olen arsti juures, on vererõhk kõrge, aga kodus normaalne. Kas mind ähvardab kõrgvererõhutõbi?

Tegemist on nn valge kitli kõrgvererõhuga, mis tõenäoliselt siiski näitab haiguse riski. Ka need, kes kannatavad seda tüüpi häire all, peaksid oma elustiilile tähelepanu pöörama.

Foto: Pexels

3. Mõõdan vererõhku hommikul ja õhtul. Millest see tuleb, et hommikul on näitajad normaalsed, aga õhtul on rõhk kõrge?

See on hea märk, kui hommikul pärast puhkamist on vererõhk normaalne. Ka see on normaalne, et vererõhk võib tõusta stressi või füüsilise pingutuse tõttu. Murettekitav on see, kui vererõhk on püsivalt kõrge.