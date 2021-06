KUUMUS EI LASE MAGADA! 5 lihtsat nippi, kuidas end jahutada ja paremini välja puhata

Et inimene saaks magama jääda, peab ta maha jahtuma. Tavaliselt piisab, kui pea või jalad on teki alt väljas. Soojas toas aga ei õnnestu kuidagi maha jahtuda, isegi kui magada ilma tekita.

Kui uni on häiritud, toimib aju aktiivsemalt, mille tõttu unenäod tunduvad elavamad kui muidu ning inimene mäletab neid hommikul selgemini. Kuumaga võib inimene näha palju õudusunenägusid, kuna uni on häiritud ja REM-une hulk lisandub. Aga õudusi nähakse just REM-une ajal.