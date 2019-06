Hea nõu VÄLGULÖÖK OHUSTAB SÜDANT: äikese ajal on inimesele eriti ohtlikud need kohad Ohtuleht.ee , täna, 18:00 Jaga: M

Lähiäikese ajal tuleks istuda lohus, kraavis. Vida Press

On müüt, et piksenool paneb inimese põlema – kõige ohtlikum on välgulöök südamele.