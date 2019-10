LÕPETA NEGATIIVSUS! 14 märki, et sul läheb tegelikult paremini, kui arvad

6. Sul on üks või kaks lähedast sõpra. Pole oluline, et sõpru oleks palju. Lõppude lõpuks vajame vaid paari lähedast, kes meid hindavad ja armastavad, juhtugu mis tahes.

7. Sul on raha osta rongipilet, tass kohvi või bensiini.

Foto: Julia Vakina

8. Sul on aega ja võimalust teha asju, mis pole just vältimatud. Oled saanud ehk kontserdil käia või osta raamatu. Kui soovid, võiksid sõita mõnda huvitavasse paika. Sa ei pea ööpäev ringi töötama, et elus püsida.

Foto: Pixabay

10. Sul on oma koht. See ei pea tähendama tingimata tervet korterit. Võib-olla on sul oma tuba või oma laud. Koht, kus saad olla nii, nagu sa ise tahad.