ÄRA JÄTA TÄHELEPANUTA! 9 olulist seika, mida peaksid teadma veenilaienditest 

1. Jalg üle põlve istumine ning kõrgete kontsade kandmine ei põhjusta veenilaiendeid. Need on nii-öelda vanadelt naistelt pärit müüdid, mis ei pea paika. Küll aga võib pikaajaline seismine või istumine veenilaiendeid tekitada. Lisaks on veenilaiendite tekkimise riskiteguriteks ülekaal, suitsetamine, vähene liikumine ja hormonaalsete rasestumisvastaste vahendite kasutamine.

3. Veenilaiendid on geneetiliselt päritavad, kuid need ei pruugi tulla vaid ühelt vanemalt – need võivad esineda mõlema vanema liinis ning ilmneda hoopis üle põlve.

4. Veenilaiendid ja veenide nn ämblikvõrk ei ole üks ja sama asi. Veenide "ämblikvõrgu" moodustavad peenikesed sinised veresooned, mis muutuvad läbi naha nähtavaks. Tavaliselt on need ohutud, kuid võivad olla esimeseks märgiks vereringehäiretest ning veenilaiendite tekkest. Veenilaiendid on tavaliselt tumepunast või sinist värvi, laienenud, tursunud ja nahapinnale väljakummuvad, silmale nähtavad. Veenilaiendid on märk sidekoe nõrkusest. Veenide "ämblikvõrk" ja veenilaiendid võivad olla inimesel ka ühel ja samal jalal.

5. Ka meestel on veenilaiendid. Veenilaiendite puhul ravi otsijaist on 70-80% naised, arstide arvates ei kipu mehed selle murega lihtsalt eriti nende poole pöörduma.

6. Rasedus võib tekitada veenilaiendeid. Rasedus avaldab suurenenud survet olulistele veresoontele, mis alakeha verega varustavad. Samuti võib hormoonide tulv verevarustust häirida. See kõik suurendab riski veenilaiendite tekkeks ning seetõttu pole raseduse ajal tekkivad veenilaiendid midagi erilist.

7. Parim viis veenilaiendeid ennetada on regulaarne treening. Mida rohkem sa liigud ja tervislikumalt elad, seda parem. Vereringet ergutavad hästi ujumine ja treppidest kõndimine. Head on ka kõndimine ja varvastele tõusmine. Viimast saab, muide, teha kõikjal. Tõsta aeglaselt kannad maast lahti ja siis pane tagasi maha.