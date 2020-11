MIKS SÜDAMES ON VALUD? Sellest tunned ära murtud südame sündroomi

Raske kaotus ei ole tunda vaid hinges, vaid ka südames. Rinnus pitsitab ja keegi oleks südame nagu pisikesteks tükkideks purustanud.

See on niinimetatud murtud südame sündroom, millele on ka arstiteaduslik selgitus. Tunnetest tekitatud hormonaalsed muutused aeglustavad vere pääsemist südamelihasesse. See võib südamelihast kahjustada ja süda ei jaksa piisavat verd pumbata.

Häired võivad meenutada südameinfarkti ja seda kutsutakse takotsubo-kardiomüopaatiaks ehk stressist põhjustatud südamelihasehaiguseks.

Kuid on ebaselge, miks patsientidest on pea 90% on naised. Arvatakse, et põhjus pole mitte selles, et naised oleksid nõrgemad või tundelisemad, vaid pigem on põhjus nende keha võimes töödelda teatud rasvhappeid.

Kas aeg parandab murtud südame?

Murtud südame sündroomi täpset tekkemehhanismi veel uuritakse, kuid tõenäoliselt on see põhjustatud hormoonidest, näiteks adrenaliinist. Emotsionaalne vapustus paneb keha tootma adrenaliini, mis tõstab vererõhku.

Süda jääb haigeks, kuna peab kõrgema vererõhu tõttu pumpama verd tugevamini. Pikapeale võib kaotusest põhjustatud hormoonidetulv ja närvisüsteemi pingesolek südant kahjustada. Vahel on ka nii, et süda ei jaksa enam pumbata. Teisisõnu - see tähendab, et südamevalusse võib ka surra.