PISS HAISEB IMELIKULT? Need on 6 kõige tavalisemat põhjust

Kui jood piisavalt vett, siis tavaliselt pole uriinil erilist lõhna. Kuid vahel võid märgata, et piss lõhnab imelikult või lausa haiseb. See võib kõnelda toitudest, mida oled söönud, aga ka tervisehäiretest. Ajakiri Self pani kirja mõned võimalused.

1. Sa pole piisavalt joonud

Kui sa pole joonud piisavalt vedelikku, võib piss haiseda ammoniaagi järgi. Kui uriin ei sisalda palju vett, on see kontsentreeritum: see sisaldab rohkem jääkaineid ning värv ja lõhn on tugevamad. Joo rohkem vett ja hais kaob.

Foto: Pexels

2. Sul on põiepõletik

Halva haisuga piss võib kõnelda kuseteede haigustest: neerupõletikust, põiepõletikust jm. Kui tunned, et pissi lõhn pole mitte tugev, vaid see lausa haiseb, on aeg minna arsti juurde kontrolli.

3. Oled joonud palju kohvi