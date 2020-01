Kas tead, millisest näidust algab palavik? Sõltub, kuidas mõõta!

Kõige enam mõõdetakse kehatemperatuuri kaenla alt, ent peab arvestama, et seal võtab kraadiklaasi soojenemine kauem aega ning pärast esimest piiksatust ei tohi termomeetrit kohe eemaldada.

Piiksatus tähendab enamiku termomeetrite puhul seda, et kehatemperatuur tõusis sellest hetkest vähem kui 0,1 °C 8 sekundi jooksul. Seega võiks pärast piiksu hoida termomeetrit veel 1–2 minutit mõõtmiskohas.

Kaenla alt temperatuuri mõõtmiseks peab see kindlasti olema kuiv. Niiske kaenlaalusega on mõõtmistulemus ebatäpne, kuna kehapind on jahe ja näitab tegelikust madalamat temperatuuri.