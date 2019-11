Putukad peas: mida peaksid teadma täinakkusest ja kuidas ebameeldivatest parasiitidest lahti saada? 

Sügelus ja kõditunne peas ei tähenda midagi head. Õnneks saad täidest kiiresti jagu, kui äitud kohe õigesti. Küsisime mütsihooaja hakul nõu City Tervisekliiniku arstilt Kristel Amjärvelt.

Põhiline, mida pead täinakkusest teadma:



Millal kahtlustada täisid?

Täid põhjustavad nii lastel kui ka täiskasvanutel analoogseid sümptomeid: algul on kõdi ja liikumistunne peas, seejärel sügelus, eriti kuklas juuste piiril ja kõrvade taga. Kõige rohkem on seda tavaliselt tunda öösiti. Nakatumist näitab vähemalt üks nahapinnal vabalt liikuv elus täi. Kui täid on juba täiskasvanud, võib neid juustes ka palja silmaga märgata. Kui täid on peas juba mõnda aega olnud, märkad juuksejuurtel ka sinna kleepunud valgeid täimune ehk tinge. Kuna juuksekarv ööpäevaga kasvab, siis liiguvad ka tingud peanahast järjest kaugemale. Koos täidega avastatud lööve viitab juba kaua kestnud infektsioonile, sest parasiitide sülg ja väljaheited tekitavad allergiat ning ärritusnähte. Vahel aetakse segamini täid ja kõõm.