ÄRA UNUSTA ETTEVAATUST! 4 vastikut haigust, mida võid saada oma koeralt või kassilt

Haigust tekitab parasiit Toxoplasma gondii. Seda levitavad kassid, kes on parasiidi ainsad lõpp-peremehed. Inimese nakatumine toimub kas keskkonda sattunud toksoplasmade nakkuslike eluvormide allaneelamisel või nakatunud loomsete saaduste (sea-, veise- ja lambaliha) söömisel, kui neid pole piisavalt kuumtöödeldud.

Foto: Pexels

Selle asemel et pidevalt muretseda, kas lemmikloomadelt ehk mingit haigust ei saa, tasub olla lihtsalt karvaste-suleliste pereliikmete suhtes hooliv ja tähelepanelik. Nii rohkem kui vähem haruldasi zoonoose on terve raamatu jagu. Kui märkad lemmiku välimuses, käitumises või harjumustes ootamatut muutust, siis võta julgelt spetsialistiga ühendust, et põhjused kindlaks teha ja vajadusel ravi alustada. Sel moel hoiad nii enda kui ka lemmiklooma tervist.