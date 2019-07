ANNA MAKSALE AEGA PUHATA! Need toidud ja ravimtaimed puhastavad maksa loomulikul teel

Kuiv ja tuhm nahk, kollakad silmavalged, halb sapine hingeõhk, haiguslik kõhnus või hoopis rasvumine – need sümptomid võivad viidata maksaprobleemidele. Kui selliste muredega inimene on ka alkoholilembene, sööb liiga palju või tarvitab rohkelt ravimeid, siis on kindel, et maks vajab kiiremas korras tähelepanu, räägib Apotheka proviisor Catri Valner.

Rasvane toit ja alkohol rikuvad maksa

Enam levinud maksahaigused on maksa alkoholitõbi, hepatiidid ja maksa rasvdüstroofia ehk rasvmaks. Kuidas alkohol siis maksa ikkagi kahjustab? Kuna enamik alkoholi lõhustub maksas, avaldab alkohol kõige suuremat mõju just maksale. Selle tulemusena hakkavad maksas ladestuma triglütseriidid ja rasvhapped.

Ka rohke rasvase toidu söömisel hakkab maksarakkudesse kogunema rasv, rakumembraanides tekivad defektid ning maksarakud kärbuvad. Ehkki maks on üks väheseid organeid, mis on kahjustuse korral võimeline rakke taastootma, väheneb pikaajalise alkoholi ja rasvase toidu söömisel rakkude taastumisvõime. Maksatsirroosi korral on tegemist pöördumatute kahjustustega, sest selle haigusega maksarakud hävivad ja maks sidekoestub.

Pexels

Maksa taastumine