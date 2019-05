UNI ON VILETS? 3 x 3 reegel näitab, kas kannatad kroonilise unetuse käes

Krooniliste unehäirete all kannatab vähemalt 5% täiskasvanuist. Insomniat on naistel palju sagedamini kui meestel, eakamatel sagedamini kui noortel. Viimasel ajal on kogu maailmas unehäired sagenenud. Ajutisi une ja ärkveloleku rütmi häireid võib põhjustada ka reisimisest tingitud ajavahe, muutuva graafikuga või öine töö.

Tund või poolteist enne magamaminekut on hea mingi rahulik tegevus, näiteks võib kuulata meeldivat rahulikku muusikat. Kui und ei ole, pole mõtet seda voodisse ootama jääda. Närvilise uneootuse asemel on õigem otsida mingi positiivselt mõjuv rahustav tegevus, näiteks lugeda midagi humoorikat või teha käsitööd.

Alkoholist unehäirete korral kahjuks abi ei saa. Õhtune naps võib aidata uinuda, aga kui organism peab puhkamise asemel hoopis alkoholist eraldunud mürke kahjutuks tegema, rikub see ikkagi une. Kohv ja kange tee on stimulandid, mis ei sobi õhtusteks jookideks. Und võib rikkuda ka suitsetamine.

Põhiline ootus unetuse ravile on, et see aitaks kiiresti ega põhjustaks sõltuvust. Kuni viimase ajani on unetuse korral kasutatud suhteliselt tugevatoimelisi ravimeid – uinuteid ja rahusteid. Neid tohib kasutada ainult lühikest aega, sest need põhjustavad sõltuvust ning neil võib olla kõrvaltoimeid. Parem valik on melatoniini sisaldavad preparaadid.