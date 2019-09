ERIK ORGU TEAB TÄPSELT: nii kaotad nädalas vähemalt pool kilo keharasva

"Räägin sulle täpselt, kuidas ja kui kiiresti oleme võimelised kilosid kaotama, " lubab Orgu oma raamatus "Elu dieedita".

Paremini söömine tähendab seda, et sa sööd õigeid toiduaineid. Kui sööd nii, et kehakaal tiksub pidevalt tõusujoones, sisaldab sinu toit tõenäoliselt liiga palju süsivesikuid ja soola. Need ained seovad organismis vett, mistõttu jääb seda kehasse liiga palju. Ülekaaluline inimene võib endaga kaasas kanda 5–15 kg liigset vett, isegi poole 15 ülekilost võib moodustada vesi.

Kui sa päevade kaupa valdavalt istud ning sööd umbes 2000 kcal päevas, millest 60 protsenti moodustavad süsivesikud, ei suuda sa seda hulka sellise aktiivsuse juures ära kulutada. Iga söödud süsivesikugrammi kohta hoiab keha kinni 2–3 grammi vett. Sa ei vaja nii palju süsivesikuid! Vähendades menüüs süsivesikute (saia- ja leivatooted, pasta, maiustused jms) hulka 40–45 protsendini, hakkab ka kaal kukkuma.

Kui menüü koosneb suuresti töödeldud toidust (poolfabrikaadid, kiir- ja valmistoit), satub organismi sellest rohkelt soola. Sool iseenesest ei ole halb, aga kui seda on toidus liiga palju, hakkab see kehas vett kinni hoidma. Võib-olla oled tähele pannud, et kui oled söönud mõnel päeval midagi väga soolast, näiteks soolakala, oled järgmisel ja ülejärgmisel päeval kaalule astudes kilo või kaks raskem.

Tervislikult sööma hakates väheneb toidus süsivesikute ja soola kogus ning tänu sellele hakkabki kaal langema. Kõigepealt kaovad kilod suuresti liigse vee arvelt. Süües samal ajal vähem, kui suudad ära kulutada, tekib kehas kaloridefitsiit ja nii põletad ka veidi keharasva. Koos liigse veega kahanevad keha mõõdud. See on kaalulangetuse juures parim aeg, sest rõõm kilode kadumisest on suur ning motivatsioon pingutada laes. Paraku pean ma siinkohal kõiki kurvastama – see tempo ei jätku!

Kui kaalulangus pidurdub: söö vähem, liigu rohkem