NII ON KASU SUUREM! 5 üllatavat seika, mida sa D-vitamiinist võib-olla ei teadnudki

Kuidas on õige võtta D-vitamiini ja miks see on nii oluline, selgitab toitumisnõustaja Teele Teder.

1. Aeg on oluline

D-vitamiini ei soovitata võtta hommikuti. Sellel lihtsal põhjusel, et me joome siis kohvi ning kohv takistab selle imendumist. D-vitamiini võtmise aeg võiks jääda kohvist eraldi.

2. Kuidas määrata kogust?

Selleks, et teada saada, kui palju D-vitamiini peaksid toidulisandina juurde võtma, tuleks selle tase veres ära määrata. Kui selgub, et defitsiit on suur, soovitatakse teha D-vitamiini kuur kangemate kogustega (5000 IUd 8 nädalat tavaliselt), kuid kui kehas on väike defitsiit või tase normis, võiks lähtuda päevastest soovitatud kogustest.

3. Rasva imeline mõju