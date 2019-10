KAS SUL ON JUBA KOER? Nii mõjutab koer südametervist ja isegi eluiga  

Koeraomanikel on väiksem risk surra enneaegselt, vahendab BBC Rootsis tehtud uuringu tulemusi. Uuringumeeskond analüüsis 40-80-aastaste inimeste andmeid ja võrdles neid koeraomanike andmebaasidega. Leiti, et koeraomanikel on väiksem risk haigestuda südame-veresoonkonna haigustesse, eriti neil, kellel on sellised tõud, mis olid algselt mõeldud jahipidamiseks.

Koer innustab omanikku palju liikuma. Foto: Pexels

Koer aitab inimesel olla kehaliselt aktiivsem, aga uurijad ütlesid, et võib-olla on hoopis nii, et aktiivsed inimesed soovivad võtta koera.

Võimalik, et koeraomaniku terviseriskid vähenevad seetõttu, et nende seltsielu ja üldine heaolu paranevad. Või peitub põhjus hoopis selles, et muutub omaniku mikrobioota? Mikrobioota tähendab kõhus olevate bakteride kooslust. Koer mõjutab omaniku mikroobiootat sellisel viisil, et toob koju baktereid, millega omanik poleks muidu ehk kohtunudki.

Tervisele on kasulik, kui koer toob koju ka pori. Foto: Pexels

Uurijad leidsid, et eriti tugev mõju on koertel neile, kes elavad üksi. Tulemused näitasid, et üksi elavatel koeraomanikel vähenes risk varakult surra koguni 33 protsenti ja südameinfakti oht langes 11 protsenti, võrreldes nende inimestega, kes elasid üksi ja ilma koerata.

Ka varasemad uuringud on näidanud, et üksi elavatel inimestel on suurem risk surra südame-veresoonkonna haigustesse.