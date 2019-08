KEEMIAT POLE VAJAGI! Nende odavate ja lihtsate looduslike vahenditega saad kodu puhtaks!

Siin need on: soe ja külm vesi, päike, söögisooda, toiduäädikas, sool, sidrunimahl, oliiviõli, liiv, savi, värske õhk ning julge pealehakkamine.

Palju sõltub ka sellest, millised mõtted ja tunded sa koristusprotsessi kaasad. Alusta koristamist siis, kui tunned end energilise ja rõõmsana. Teisisõnu: ära tee seda kohusetundest, vaid naudi protsessi. Kui tajud, et enam ei jõua, tunne rõõmu saavutatust ning jätka siis, kui suudad uuesti tegevusest rõõmu tunda. Kodus koristades ei pea, nui neljaks, valmis saama mingi teatud aja jooksul – nii nagu inimese areng, on ka see protsess.