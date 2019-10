HIINA MEDITSIIN SOOVITAB: see taim peaks olema nüüd igas kodus!

Väga mugav on panna termosesse nii taimed kui ka kuum vesi, see tööle või kooli kaasa haarata ning juua päeva jooksul organismi toetavat teed, soovitatakse Tervise Alkeemia blogis. Kui tee saab otsa, võib taimedele mitu korda keeva vett lisada.



Kuivatatud ingver – taim, mis peaks olema igas kodus.

Olemuselt on ta kuum ja vürtsikas. Ingver soojendab meie keskust (magu, põrna, kõhunääret) ehk maa elementi ja tänu sellele omastab keha toitaineid paremini. Teiseks soojendab ingver meie kopsumeridiaani ja toetab läbi selle meie immuunsust. Seega peaks iga eestimaalane jooma pärast lõunasööki tassikese ingveriteed!

Kuivatatud ingver erineb värskest ingverist selle poolest, et tal on tugevamad sisemust soojendavad omadused (sobib, kui on pidev külmatunne), värske ingver soojendab rohkem keha pealmist kihti (sobib, kui külmetushaigus on kehasse tunginud).

Foto: Pixabay

Segu – kassiaseemned, aedkrüsanteemiõied, goji marjad – on hea arvutiga töötavatele inimestele, kuna need taimed vähendavad pinget silmades ja toidavad neid.

Segu – kuivatatud ingver, kaneelikoor, suur armujuur – on hea immuunsuse tugevdaja, eriti kui oled sageli haige.

Segu – kuivatatud ingver ja kaneelikoor – on eriti hea talvel keha soojendamiseks. Võid lisada ka veidi punast veini.