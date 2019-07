VAATA, MIDA KEHA TAHAB SULLE ÖELDA! Mida tähendavad tume piss ja veel kuus ohumärki?

Foto: Pexels

Norskamine on reeglina põhjustatud hingamisteede takistusest, mille taga omakorda võib olla näiteks ülekaalulisus ja probleemid ninas või põskkoobastes. Samas võib olla see ka märk uneapnoest. Norskamise vältimiseks püüa magada külili, et kurgulihased ja teised koed lõtvudes hingamisteid ei sulgeks. Kui norskamine segab nii su enda kui su kaaslase und, räägi sellest unespetsialistile.

Foto: Pexels

Lõhed suunurkades. Liigse huulte limpsimise korral ja kokkupuutel tuule, külma või kuiva õhuga võib tagajärjeks olla huulte kuivus, mis põhjustab õrnal nahal lõhesid. Süüdi võib olla ka raua-, A-, C- või B-vitamiini puudus. Samas võivad lõhed olla märgiks seennakkusest, mille korral võib lisanduda lõhede ümber punetus. Samuti võib olla see allergiline reaktsioon mõnele kosmeetikatootes sisalduvale ainele. Kui huulte niisutamine võimalikult naturaalse kraamiga lõhesid ei vii, mine arstile.

Foto: Pexels

Tume uriin. Kui inimene joob vähe, on jääkainetesisaldus uriinis suurem ning see muutub tumekollaseks. Samas võib see olla märk põie- või neerupõletikust. Kui uriini tume värvus ei kao vaatamata veejoomisele või on urineerimine valulik ning sage, mine ilmtingimata arstile.