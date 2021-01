PÄÄSTA END POHMELLIST! Tee täna nii, et hoida ära homne õudne enesetunne!

Mida vähem juua, seda väiksem on pohmellivõimalus. Alkoholi tuleks juua mõõdukas tempos ning hoiduda segiläbi joomisest. “Kui juua erinevaid jooke segamini, siis on pohmelli tekkimine tõenäolisem,” ütleb Teder.

Tumedamat värvi alkoholid, nagu liköör, brändi ja punavein põhjustavad üldjuhul enam pohmelust kui heledad joogid. „Samuti on teada, et gaasilised joogid mõjuvad tugevamalt. Seega võib tugeva pohmelli saada ka vahuveinist,“ hoiatab Teder.

Foto: Pexels

Pohmeluse ennetamiseks on apteekides müügil pohmelliplaastrid. „Plaaster tuleks nahale paigaldada umbes 30 minutit enne alkoholi tarbimise alustamist ning see peaks õlavarrele jääma minimaalselt 12 tunniks, kuid mitte kauemaks kui 24 tundi,“ õpetab Teder. „Plaaster eraldab järk-järgult toimeaineid, sealhulgas B-grupi vitamiine, A-, C-, E- ja D-vitamiini ning rohelise tee, maarjaohaka ja artišoki ekstrakti ning aitab taastada organismi vajalike vitamiinide ja toitainete taset.“ Enne magamajäämist tasub juua palju vett või mahla.