HOOLI OMA MAKSAST! 6 elulist valikut, mille eest maks on tänulik

Meditsiinilabori SYNLABI laboriarsti Irina Utenko sõnul on ägedatest maksahaigustest kõige sagedasemad viiruslikud hepatiidid, mida tänapäeval on teada vähemalt viis alatüüpi: A-, B-, C-, D-, E-hepatiit. “Neid kõiki on võimalik diagnoosida vereanalüüsi alusel Eesti meditsiinilaborites."