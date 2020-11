ENERGIA ON NULLIS? Vaata, kas vajaksid vitamiinikuuri!

Vesilahustuvad vitamiinid talletuvad organismis mõnest päevast kuni mõne nädalani, rasvlahustuvaid vitamiine leidub aga suuremas varus ja nende puudus meid üldjuhul ei ohusta. Rasvlahustuvad vitamiinid on organismis talletunud rasvkoes ja lipiidsetes rakumembraanides. Kuna rasvkude on meie organismis omamoodi depoo, siis selles püsivad (rasvlahustuvad) vitamiinid kauem “lõksus”. Vesilahustuvaid vitamiine eritatakse aga kergemini uriini kaudu.

Kestev vitamiinipuudus hakkab mõne aja möödudes endast märku andma väsimuse ja suurenenud ärrituvusena. Väsimusega on enamasti seotud B-rühma vitamiinid, sest need osalevad energiaainevahetuse ja närvisüsteemi funktsioonides. Pikemaajaline vitamiinide puudus põhjustab juba spetsiifilisemaid sümptomeid, mis vajavad konkreetsete põhjuste väljaselgitamist ja sekkumist.

Kui oled otsustanud vitamiinipreparaate võtta, tasub nõu pidada ka arsti või apteekriga. Igal vitamiinil on oma roll, ühe vitamiini tarvitamine ei kompenseeri mõne teise puudust. Vahel on mõttekas teha kuur komplekspreparaadiga. Lähtu põhimõttest, et see sisaldaks 100% vitamiinide ja mineraalainete soovituslikust ööpäevasest kogusest. Silmas tasub pidada ka preparaadi vormi, näiteks on olemas suspensioonikapslid, mis tagavad nii vesilahustuvate kui ka rasvlahustuvate vitamiinide täieliku imendumise organismis.