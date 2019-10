KÕHUS KÕRVETAB JA TULITAB? Leevendust toovad need vahendid ja elumuutused  

• Kui diagnoositud on reflukshaigus, vajab see püsiravi. Ravimitega hoitakse maohappe tootmine kontrolli all ja ennetatakse kõrvetiste teket. Uuringud on näidanud, et reflukshaiguse ravil suuri kõrvalmõjusid ei ole ja enamik inimesi talub seda üsna hästi.