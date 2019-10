PARIM TREENING PEKIPÕLETUSEKS ON LEITUD: kahjuks kõigile see ei sobi

Nüüd on teadlased leidnud, et pekipõletuseks võib kõige parem olla intervalltreening ehk treening, kus intensiivsed lõigud vahelduvad lühikeste taastumisperioodidega. Intervalltreening aitab kaalu langetada paremini kui näiteks jooksmine või rattasõit, vahendab Reuters ajakirjas British Journal of Sports Medicine avaldatud uuringut.

Selge see, et liikumisest ja treeningutest on tervisele palju kasu, kuid trenn pole päris riskivaba tegevus, eriti vanematele inimestele või neile, kel on kroonilisi haigusi. Liiga intensiivsed treeningud võivad sellistel inimestel põhjustada vigastusi, südameprobleeme, näiteks infarkti ja isegi surma. Seega ei pruugi intervalltreening neile sobida ja enne treeninguid peaksid nad konsulteerima arstiga.