HIINA MEDITSIIN SOOVITAB: kevadel turguta seda organit, et eluenergia liiguks takistusteta!

Iga organ vastutab inimese kehas mõne vaimse aspekti eest. Hun tähendab eeterlikku hinge või vaimu. Kui hun on heas seisus, suudame püstitada realistlikke eesmärke ja unistada. Kui maksa energia ei liigu vabalt, muutub hun nõrgaks. Selle tagajärjeks on depressioon – inimene tunneb, et ta elul pole eesmärki, puuduvad unistused, ta ei leia oma elul mõtet, ei tea, kuhu poole liikuda. Teine äärmus on see, kui hun muutub liiga aktiivseks. Siis on ideid, mõtteid ja plaane liiga palju ning neid on raske ellu viia. Sellest tekib pidev rahutus.