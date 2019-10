KAAL EI LANGE KOHE KUIDAGI? 14 nippi, mis on eriti kasulikud neile, kes on üle neljakümne

Täida nendega igal toidukorral pool taldrikust, sest need sisaldavad vähem rasva ja kaloreid ning rohkem toitaineid kui liha, piima- ja teraviljatooted. Õunad ja marjad on ka head vahepalad rasvaste ja magusate näkside asemel.

Söö tervislik hommikusöök, näiteks kaerahelbeputru või täisteraleiba puuviljadega. Kui sööd hommikust, siis ei teki sul keskhommikul hundiisu, mis viib sind haarama midagi ebatervislikku. Siis sa ei söö ka lõuna ajal liiga palju. Kui sööd korrapäraselt mõnetunniste vahedega, hoiab see su isu kogu päeva kontrolli all.

Kui su suurim toidukord on lõuna ajal, kaotad kergemini kaalu võrreldes sellega, kui su suurim söök on hilja õhtul. Kuid ära siiski unusta, et kõige olulisem on see, mida sa sööd, mitte see, millal sa sööd.