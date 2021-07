HELEDAD VÕI TUMEDAD? Sellised päikeseprillid kaitsevad silmi kõige paremini!

UV-kiirguse kahjulik mõju silmadele võib avalduda alles aastate pärast, kuid siis võib kahjustus olla juba pöördumatu. Pideva ülemäärase UV-kiirguse tagajärjeks võib olla sarv-ja võrkkesta kahjustus, silmaläätse tuhmumine ja paljud muud silmahaigused. Seepärast on päikeseprillide kandmine silmade tervise huvides hädavajalik.

Et sobivate päikeseprillide valimine läheks pisut hõlpsamalt, tasub meelde jätta KSA Silmakeskuse juhised – need peaksid aitama otsustamist mõnevõrra lihtsamaks muuta.

Vajad ehk kahte paari?

Õigete ja mugavate prillide leidmiseks tuleb kõigepealt endalt küsida, milleks ja mis olukorras on päikeseprille vaja. Hobid ja tegevused, näiteks sport või autoga sõitmine eeldavad spetsiifilisemat päikeseprillide valikut, aga kindlasti kantakse neid ka tänaval kõndides või rannas aega veetes. Et päikeseprillide kandmise kasutegur oleks võimalikult suur, tuleb silmi kaitsvad prillid valida vastavalt tegevusalale. Nii olekski ehk mõistlik soetada kaks paari prille – ühed sportlikuks tegevuseks ja teised vaba aja veetmiseks. Nii ei teki olukorda, et oled spordirajal oma moekate, aga ninalt kaduma kippuvate päikeseprillidega või jalutad tänaval elegantses kostüümis ja spordiprillidega.

Vali oma näokuju järgi

Inimeste näokujud jagunevad laias laastus neljaks: kolmnurkne, ümmargune, kandiline ja ovaalne nägu. Päikeseprille on saada väga erinevaid: kandilisi ja ümmargusi, suuremaid ja väiksemaid. Üks nipp, mille abil on lootust leida oma näole sobivad prillid, tasub meeles pidada, et prillid peaksid olema kontrastis näo kujuga. Seega: kui sul on kandiline nägu, peaksid eelistama ümmargusemaid mudeleid ja vastupidi. Loomulikult on igal reeglil ka erandeid ja mööda ei saa vaadata sellestki, et tihtilugu määrab valiku lisaks päikeseprillide kujule ja mugavusele ka nende hind ja kvaliteet.

Eelista kvaliteetseid prille