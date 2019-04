NAISTEARST KAI PART: „Keegi ei saa naist survestada, kas ta peaks sünnitama või raseduse katkestama.“ 

Kas abortide vähendamise teema pole Eestis juba läbikäidud etapp, arvestades, kuhu oleme jõudnud võrreldes 1990ndate aastatega? „Mõnes mõttes ju on,” nõustub Part. „Aga ju siis on ühiskonnas seda vaja arutada. Teisest küljest on väga hea, et nii palju huvigruppe võtab sõna. See on positiivne – asjad tulebki lahti seletada.”