KAS SINU TÖÖ AJAB JOOMA? Need ametid soodustavad tõesti õhtust tipsutamist!

On töökohti, kus inimesed peavad hoidma kogu päeva näol naeratust ja varjama tegelikke tundeid – see on eriti omane ametites, kus tuleb suhelda klientidega. Kliendil on ju alati õigus, ükskõik, mis tal pähe tuleb!

Selline teesklemine kulutab hingejõudu ning stressi üks tunnuseid ongi joomine pärast tööd, vahendab Helsingin Sanomat Ühendriikides tehtud uuringut.

Juba varem on pandud tähele, et need, kes töötavad klienditeeninduses, joovad rohkem. Nüüd üritasid teadlased selgitada, mis on selle põhjus.

Intervjueeriti 1600 inimest, kelle hulgas oli haiglaõdesid, õpetajaid, telefonimüüjaid jt. Kõikide nende töö olemuses on pidev suhtlemine võõraste inimestega.

Selgus, et need, kes pidid kogu aeg näitama, et neil on hea tuju, ja varjama negatiivseid tundeid, jõid pärast tööd rohkem alkoholi.

Teesklemise ja tööjärgse joomise seos oli tugevam impulsiivsetel inimestel ehk neil, kellele pole loomuomane tugev enesekontroll.

Enesekontroll on nagu lihas, mis väsib