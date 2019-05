PUHKUS KESET LIHATURGU: vanemad mehed käivad spaades nooremaid naisi passimas 

„Tahtsime paar paar päeva rahus lõõgastudes nautida, aga vanemate härrade tõttu oli tunne, et meid oli justkui lihaturule veetud,“ kurdab Meeli, et tema ja sõbrannade puhkus võttis ootamatu pöörde.

„Ma ise märkasin kah, et miks osad härrad toolidega suisa basseini äärde istuma tulid, aga eeldasin, et ju neil on naised basseinis või miskit. Selgub, et panin täiesti mööda. Nad tahtsid mugavamalt ja lähemalt jälgida,“ on Meeli veendunud.